Nettetal : Nettetaler Stadtrat uneinig mit Wagner über den Posten des Technischen Dezernats

Nettetal Im Rat setzte Bürgermeister Wagner (CDU) durch, auf das Technische Dezernat zu verzichten.

„Das ist bereits liegengeblieben, als die Stelle noch besetzt war“, konnte sich Bürgermeister Wagner einen Seitenhieb auf die abgewandete Dezernentin Fritzsche nicht verkneifen. Für CDU-Sprecher Jürgen Boyxen wäre eine sofortige Neubesetzung des Technischen Dezernats ein Rückschritt im Zuge der Verwaltungs-Modernisierung: „Das wäre inkonsequent.“ Zumal, so Boyxen, der Markt leergefegt sei und es schwierig werden dürfte, einen geeigneten Nachfolger an die Nette zu locken. Und, so die Union, in drei Jahren müsse das Paket Verwaltungs-Modernisierung erneut angepackt werden. Dann geht Kämmerer Norbert Müller in Rente. Dieses Dezernat wollen Wagner und die CDU aufgrund der „langjährigen Führungserfahrung und ausgewiesenen Fachkompetenz“ des Kämmerers erst 2023 diskutieren.