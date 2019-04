Kaldenkirchen : Viele Spenden trotz Dauerregens beim Lichterfest

Kaldenkirchen Bei der Veranstaltung der Werbegemeinschaft Kaldenkirchen aktiv kamen 2700 Euro an Spenden zusammen.

Die Veranstaltung war verregnet. „Immerhin hatten wir in den Regenpausen doch viele Besucher, dann war auch die Stimmung prächtig“, berichtete Willers vor rund 30 Mitgliedern. Allerdings litt besonders der Weihnachtsmarkt unter dem schlechten Wetter, wie Vorstandsmitglied Walter Roegels ausführte: „Nicht alle Stände waren dauernd besetzt.“ Entsprechend geringer als erwartet fielen die Einnahmen durch Standgebühren für die Marktbeschicker aus, hielten sich aber in etwa die Waage mit den Ausgaben fürs Lichterfest – „kein Verlustgeschäft also“.

Umso erfreulicher war laut Roegels das Spendenaufkommen. Alle Einnahmen, die an den Ständen von Kaldenkirchen aktiv erwirtschaftet wurden, kamen einem guten Zweck zugute: „Beim Weinausschank von Edith Heynckes vom Weinhandel Küveler kamen stolze 400 Euro zusammen, am Getränkestand der ‚Toten Tanten‘ gar 1200 Euro“, nannte Roegels als Beispiele. So konnten 2700 Euro gemeinnützigen Zwecken zugeführt werden, insgesamt kamen bei den 23 Lichterfesten bislang 94.700 Euro an Spenden zusammen.