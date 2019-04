Schaag : Kolpingfamilie Schaag zeichnet langjährige Mitglieder aus

Wolfgang Janissen, Roland Flüggen, Willi Finken, Georg Hahnke, Karl-Heinz Bäumges, Arno Bein und Paul Syben (v.l.). Foto: Willi Wittmann

Schaag Die Kolpingfamilie Schaag feierte das Josefschutzfest. Nach dem Besuch des Gottesdienstes in der St.-Anna-Kirche begrüßte der Vorsitzende Wolfgang Janissen die Teilnehmer. Janissen und der Geistliche Leiter Paul Syben verteilten Ehrenurkunden: an Roland Flüggen für 40 Jahre Mitgliedschaft, an Willi Finken (60 Jahre), Georg Hahnke (65 Jahre) und Karl-Heinz Bäumges (50 Jahre).

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Weiterhin erhielten Mitgliedsschafts-Urkunden Elke Ludes, Rainer Flüggen (beide 40 Jahre) und Josef Kamps (65 Jahre). Da diese Mitglieder verhindert waren, wird die Ehrung noch nachgeholt.

(wi)