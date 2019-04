SC Union Nettetal : Unterstützung für die Handbiker

Jörg Schneider, Holger Falk und Klaus Schmitz (hi.v.l.) überreichten farbenfrohe neue Trikots an die Nettebiker, vertreten durch Stefan Voormans (vorne links) und Drazen Boric. Foto: Nettebiker. Foto: Nettebiker

Die Handbiker des SC Union Nettetal werden seit einigen Jahren im Gemeinschaftsprojekt des Krankenhauses Nettetal mit seinem Gesundheitszentrum Nette-Vital und dem Sanitätshaus „Reha Team West“ unterstützt.

Der Handbike-Ressortleiter Stefan Voormans und Teammitglied Drazen Boric, der im kommenden Jahr die deutschen Farben bei den Paralympics in Peking vertreten will, sagen dazu: „Das gute Miteinander dieses Trios mit dem SC Union Nettetal bildet das Fundament für unser Handbike-Team. Mit mittlerweile zehn Aktiven verzeichnen wir eine tolle Entwicklung. Wir fördern hierbei gleichermaßen den Breiten- wie Spitzensport.“ Auch für das Nettetaler Handbike-Rennen ist dieses gemeinsame Engagement der Garant des Erfolgs. Im Rahmen der 34. Auflage des Radrennens „Rund um das Weiher Kastell“ am 18. August wird das Team Nettebiker ein besonderer Hingucker sein.