Polizeimeldung : Diebe stehlen Radlader von Firmengelände

Die Polizei bittet um Hinweise. Foto: dap/dpa

Kaldenkirchen Zwischen Montag, 16.15 Uhr, und Dienstag, 6.30 Uhr, haben Unbekannte auf einem Firmengelände am Herrenpfad-Süd in Kaldenkirchen einen Radlader gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, dürften die Diebe die Sicherung an der roten selbstfahrenden Arbeitsmaschine der Marke Atlas außer Kraft gesetzt haben und mit dem Radlader davongefahren sein oder ihn abtransportiert haben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Hinweise an das Kriminalkommissariat West, Ruf 02162 3770.

(emy)