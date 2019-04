Polizeimeldung : Einbrecher bleiben vor der Tür

Die Unbekannten blieben draußen. Foto: dap/dpa

Kaldenkirchen In diesem Fall hatten die Hausbewohner Glück: Am Montag, 1. April, versuchten Unbekannte zwischen 11 und 14 Uhr zwar, die Tür zu einem Mehrfamilienhaus an der Kreuzmönchstraße in Kaldenkirchen aufzubrechen – wie die Polizei mitteilt, gelangten die Täter allerdings nicht ins Hausinnere.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken