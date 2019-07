Redaktionsbesuch bei der RP Moers: Tummelferien-Kinder machen Zeitung.

RP-Redakteur Dirk Neubauer (2.v.r.) und Journalistenschüler Christos Pasvantis (hinten) erklärten den interessierten Kindern der Tummelferien, wie eine Zeitung aussieht, gemacht wird und was warum wo steht. Foto: Fiona Garden

Moers Die Tummelferien in Moers finden vom 15. bis zum 31. Juli statt. Nun besuchten die Teilnehmer die Redaktion der Rheinischen Post, um mehr über den Journalismus und das Zeitungmachen zu erfahren.

Acht Kinder der Tummelferien wollen wissen, wie Zeitung funktioniert. Deshalb besuchen sie die Redaktion der Rheinischen Post in Moers. Redakteur Dirk Neubauer und Volontär Christos Pasvantis erzählen alles, was die jungen Teilnehmer der Ferienfreizeit wissen wollen und beantworten auch ihre Fragen. Besonders interessierten die Kinder die Ursprünge, der Aufbau und die Herstellung von Zeitung. Außerdem erläutern die beiden Journalisten, wie sie in ihrem Job vorgehen. „Es ist wichtig von etwas Neuem und Aktuellen zu berichten, dass die Menschen interessiert“, sagt Neubauer. Dann berichtet er wie er bei einem seiner Aktuellen Artikel recherchiert und geschrieben hat. „Meine Arbeit ist nicht schwer, weil sie mir Spaß macht“, antwortet er auf die Frage, ob sein Job anstrengend sei.