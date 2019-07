Bürgermeisteramt in Moers : SPD: Raabe zieht Bürgermeisterkandidatur zurück

Moers SPD-Kandidat Detlef Raabe verzichtet: Mit dieser brandaktuellen Nachricht informierte Harald Hüskes gestern Abend beim Treffen mit den Ortsvereinsvorsitzenden der Moerser SPD selbige.

Moers (RP) Über seine Entscheidung hatte Detlef Raabe den Stadtverbandsvorsitzenden am Wochenende in einem längeren Gespräch informiert. Aufgrund der aktuellen beruflichen Situation sieht der Moerser, der als Bereichsleiter bei der ver.di Bundesverwaltung in Berlin arbeitet, keine Möglichkeit weitere Kapazitäten in die Kandidatur einzubringen, dies aber - trotz einer breiten Zustimmung zu seiner Kandidatur - notwendig wäre. Detlef Raabe: „Es hat sich in den letzten Wochen gezeigt, dass parallel zur Vorbereitung des ver.di Bundeskongresses und bundesweiten gerichtlichen Auseinandersetzungen zu Streikmaßnahmen, einfach nicht die erforderliche Zeit da ist, solide kommunalpolitische Arbeit zu machen. Da jedoch für die Überzeugungsarbeit innerhalb und außerhalb der Partei mehr Einsatz nötig wäre, als ich momentan leisten kann, musste ich diese Entscheidung zum jetzigen Zeitpunkt treffen, da ich ansonsten meinen eigenen Ansprüchen an eine Kandidatur nicht gerecht werden würde.“