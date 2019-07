Eine Installation am Straßenrand erinnert jeden, der daran vorbeifährt, was am 10. Dezember 2014 auf der Holderberger Straße geschah. Schüler des Grafschafter Gymnasiums haben an der Unglücksstelle ein im Kunstunterricht gestaltetes Fahrrad aufgestellt – als Erinnerung an ihre verstorbene Mitschülerin. Foto: Christoph Reichwein (crei)