Als erste Bank am Niederrhein : Volksbank bietet Testamentsvollstreckung an

Moers Kunden können jetzt bei der Volksbank ihr Vermögen im Todesfall verwalten und verteilen lassen.

Als erste Bank in der Region bietet die Volksbank Niederrhein von nun an eine Testamentsvollstreckung an. Kunden können also einen Vollstrecker engagieren, der in Falle ihres Ablebens ihr Vermögen verwaltet und an die Hinterbliebenen verteilt.