Sommerfest in Moers: Mörth feiert wieder auf dem Meerbecker Marktplatz.

Das dritte Stadtteilfest steht unter dem Motto „Einfach Wondervoll“.

Brautmodenunternehmer Sebastian Mörth will etwas gegen den Abwärtstrend in seinem Stadtteil tun. Um das zu schaffen, hat er in der Vergangenheit bereits einiges auf die Beine gestellt. Am Samstag in einer Woche, 27. Juli, wird es deshalb wieder ein Sommerfest auf dem Meerbecker Marktplatz geben. Es ist bereits das dritte und steht unter dem Motto: „Einfach Wondervoll“.