Freizeit in Moers : Verlängerte Schwimmzeiten in den Sommerferien

Die Rutschenanlage mit Wasserfontäne ist ein Highlight im Solimare. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Moers Sommer, Sonne, Freibad – wer Urlaubsstimmung verspüren will, muss nicht weit reisen. Denn in den Schwimmbädern der Stadt gelten in den Sommerferien längere Öffnungszeiten. Dabei können sich Freibad-Freunde und Sonnenanbeter auf das Naturfreibad Bettenkamper Meer und das Enni-Freibad am Solimare freuen.

„Vor allem Kindern, die in den Sommerferien nicht wegfahren, wollen wir Spaß und Abwechslung bieten“, sagt Enni-Bereichtsleiter Benjamin Beckerle. Für Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre gilt ein Extra: „Im Solimare bieten wir für die schulfreie Zeit ein Ferienticket für 22,50 Euro an.“

In den Bädern gelten in den Sommerferien folgende Öffnungszeiten: Im Aktivbad am Solimare können die Gäste montags bis freitags von 6.30 Uhr bis 19 Uhr und an den Wochenenden von 10 bis 19 Uhr schwimmen. Dabei können sie auch schon morgens die Becken des Freibades nutzen. Das Freibad selbst öffnet mit Liegebereich von 10 bis 20 Uhr.

Auch im Bettenkamper Meer können die Besucher täglich von 10 bis 20 Uhr das Wasser des Naturfreibades genießen.

Der Enni-Sportpark nutzt die erste Ferienhälfte, in der Schüler und Vereinsschwimmer eine Pause einlegen, für die jährliche Grundreinigung und Anlagenwartung. Ab der laufenden Woche bleibt die Einrichtung für drei Wochen geschlossen. „In dieser Zeit werden wir das Wasser aus den Becken ablassen und jeden Winkel des Bades schrubben – sogar unter dem Hubboden, den wir bei dieser Gelegenheit außerdem warten“, erklärt Beckerle. Nach der Revision gelten ab Dienstag, 6. August, wieder die regulären Öffnungszeiten.

(RP)