Neues Angebot in Moers : In Meerbeck gibt’s jetzt Bücher „to go“

Moers Das „Bookbike“ soll Lesemuffeln Lust auf Bücher machen.

„Lesen verbindet“, das ist seit mehr als 15 Jahren das Motto der ehrenamtlich geführten Meerbecker Stadtteilbücherei an der Jahnstraße 2. Rund 10.000 Bücher, DVDs und CDs gibt es dort in der Ausleihe, darunter auch ständig zahlreiche Neuerscheinungen. Seit Dienstag ist die Bücherei nun zusätzlich auch noch mobil – dank eines „Bookbikes“. Das mit zwei Kästen und einem großen weißen Sonnenschirm ausgestattete Lastenfahrrad soll demnächst zu verschiedenen Anlässen in Meerbeck unterwegs sein und dort auch bisher weniger lesefreudigen Bewohnern Lust aufs Lesen machen. „Wir denken da zum Beispiel an Markttage, Schul- oder Stadtteilfeste und so weiter“, erklärte Frank Liebert, Vorsitzender des Vereins „100 Jahre Kolonie Meerbeck“ und Leiter des Moerser SCI Jugendsozialzentrums, in dessen Werkstatt das mit einer Gangschaltung und einem Akku ausgestattete Fahrrad seiner neuen Funktion entsprechend umgebaut worden ist. „Der Kauf und Umbau hat rund 3000 Euro gekostet“, schätzte Eva Zurek, Mitarbeiterin des städtischen Bürgerbüros in Meerbeck, bei der Präsentation des neuen Bookbikes. „Wir hoffen, das Geld von einem speziell für Meerbecker Sozialprojekte vorhandenen Verfügungsfond zu bekommen. Der Antrag ist bereits gestellt.“