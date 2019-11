Vandalismus in Moers : Graffiti kosten Stadt jährlich tausende Euro

Moers Unbekannte haben die Wallscheibe, die im vergangenen Jahr an der Krefelder Straße installiert wurde, mit Farbe beschmiert. Das Entfernen ist aufwändig und teuer. Vandalismusschäden belasten den Haushalt.

Mehrere Stunden lang haben Mitarbeiter der Enni in der vergangenen Woche Moers’ derzeit wohl umstrittenstes Kunstwerk – die Wallscheibe an der Krefelder Straße – mit Stahlbürste und Hochdruckreiniger bearbeitet. Das Ergebnis: Die weiße Farbe, die ein Unbekannter irgendwann in den vergangenen Tagen auf die rostrote Fläche aus Cortenstahl geschmiert hat, ist zwar verblasst, aber nach wie vor sichtbar. 5500 Euro, sagt Enni-Sprecherin Katja Nießen, habe die Reinigung bislang schon gekostet. Zusätzlich muss jetzt noch ein Spezialunternehmen ran – wie immer, wenn empfindliche Oberflächen, Denkmäler oder große Flächen in Moers mit Farbe verunstaltet wurden. Das, sagt Nießen, sei nicht nur ein Kostenfaktor, sondern vor allem deshalb ärgerlich, weil bestimmte Stellen immer wieder Ziel dieser Art von Vandalismus würden. Die Stahlskulpturen, die im vergangenen Jahr an der Krefelder Straße installiert wurden, gehören wohl dazu.