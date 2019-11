Veranstaltungen in Moers : Jugendliche lernen kreativen Umgang mit Medien

Veranstaltungen in Moers

Moers Ausprobieren, experimentieren und (neue) Medien kreativ einsetzen – dieses Ziel hatten sich die Organisatoren der Moerser Jugendmedientage gesetzt. „Ziel erreicht“, lautet das Fazit am Ende der Woche, die mit einem Medientag für Fachleute abschloss.

Sieben Projekte waren dabei. Neu war „Dance & Tagtool“. In der Offenen Einrichtung „Spielhaus Kapellen“ hatte eine Tanzgruppe zuvor über mehrere Wochen unter Anleitung einer Tanzlehrerin eine Hip-Hop-Choreografie einstudiert. Das war die Basis eines multimedialen Projektes. „Zum Abschluss wurde ein kleines Musikvideo erstellt. Also volle Medienkompetenz auf mehreren Ebenen“, sagte Mark Bochnig-Mathieu vom Kinder- und Jugendbüro. Bei anderen Veranstaltungen ging es zum Beispiel um die Selbstdarstellung in sozialen Medien und Videospielen, um Datenschutz oder auch den Umgang mit Medien.