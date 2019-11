Schüler aus Moers sammeln : 49.000 Euro für den Klimaschutz

Moers Beim Klimatag des Adolfinums Ende September gab es eine Müllsammelaktion und einen Sponsorenlauf. Jetzt steht die Summe fest, die dieser einbrachte.

Am weitesten lief Timon Schöpe aus der Klasse 5d, der eine Strecke von 19,5 Kilometern zurücklegte. Die Bestimmung der erfolgreichsten Klasse war spannend, weil sieben Klassen mehr als zehn Kilometer pro Schüler schafften. Mit 10,77 Kilometer pro Schüler hatte die Klasse 6d knapp die Nase vorn; unmittelbar dahinter landeten die Klassen 6c und 8d. Die Sieger freuen sich damit über einen zusätzlichen Wandertag in diesem Schuljahr. Auch beim Sammeln von Unterstützern gab es tolle Ergebnisse: 14 Klassen sammelten mehr als 50 Euro an Spenden pro Schüler. „Das Geld wird vollständig für Klimaschutzprojekte verwendet“, sagt Michael Neunzig, der die Klimaaktivitäten des Adolfinum (Klimahelden-AG, Anti-Müll-Woche, Stadtradeln) mit dem Klimaschutz-Projekt der Stadt Moers (KliMo) abstimmt. Aus dem Sponsorenlauf wird der World Wide Fund For Nature (WWF) 17.500 Euro für seine Aktivitäten zur Rettung des Amazonas-Regenwaldes erhalten. Das übrige Geld fließt in Klimaprojekte vor Ort.