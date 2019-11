Neue Ideen für die City : So schön leuchtet die Moerser Innenstadt

So schön leuchtet die Moerser Innenstadt

Willkommen in der Altstadt: Inhaberin der zum Teil aufwändig gestalteten Straßenbeleuchtung ist seit 2015 die Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) Moers Innenstadt. Foto: Julia Hagenacker

Moers Mit viel Liebe zum Detail machen die Innenstadthändler die City weihnachtsfein.

Einen hübsch geschmückten Weihnachtsbaum vor die (Laden-)Tür zu stellen, ist bei den Geschäftsleuten entlang der Neustraße schon seit mehr als 30 Jahren Tradition. Seit Achim Reps Vorsitzender der Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) Moers Innenstadt ist, schmücken die schmucken, individuell gestalteten Tannen die gesamte Innenstadt. 136 sollen es bis zum Ende der Woche insgesamt sein. „Bis Freitag werden noch zehn Bäume für den Bereich rund um das Schloss angeschafft“, sagt Reps. Das Quartier Kastellplatz beteiligt sich in diesem Jahr zum ersten Mal am weihnachtlichen Innenstadt-Beleuchtungskonzept.

Inhaberin der zum Teil aufwändig gestalteten Straßenbeleuchtung ist seit 2015 die ISG. Für Investitionen in die Innenstadt steht der Händlergemeinschaft von städtischer Seite mit Unterstützung des Landes einen Fonds zur Verfügung. Jeder private Euro wird dabei durch einen öffentlichen aus Bund, Land und Stadt verdoppelt. „In den vergangenen Jahren haben wir so die Weihnachtsbeleuchtung nach und nach ergänzt“, erklärt Reps. „In diesem Jahr sind unter anderem zwei weitere beleuchtete Bäume am Königlichen Hof hinzugekommen.“