Einzelhandel in Moers : Lichter und Lampen für jeden Anlass

Die Serie der RP Die Moerser Innenstadt hat Charme. Das liegt nicht zuletzt an den vielen kleinen Geschäften. Nicht selten haben sie eine lange Tradition. In der Serie mit dem Titel „Hier bedient der Chef“ stellt die Redaktion der Rheinischen Post in loser Reihenfolge inhabergeführten Einzelhandel und die Menschen dahinter vor.