Bildung in Moers : „Mord gut, alles gut“: Theater am Filder Benden

Moers Theaterfieber im Gymnasium Filder Benden: Die Theater AG des Jahrgangsstufe elf führte in der Aula „Mord gut, alles gut“ auf – wie der Titel schon vermuten ließ, handelte es sich dabei um einen Krimi.

Er stammte von der deutschen Bühnenautorin Kerstin Zimpel und erforderte von den Akteuren eine große Menge an Konzentration und schauspielerischem Einsatz.

Mit diesem und anderen zahlreich erschienenen Stücken wollte Kerstin Zimpel Schülern und Schülerinnen Spaß am Theater machen, ohne mit dem belehrenden Zeigefinger zu drohen. Eine Absicht, die ihr mit dem Krimi gelungen ist, denn das Mordopfer Werner Sauerbruch outete sich schon zu Anfang des Stückes als echter Kotzbrocken. Nicht, dass er es verdient hätte, im Anschluss an seine Geburtstagsfeier von einem Ziegelstein erschlagen und dann auch noch von einen Auto überfahren zu werden, aber irgendwie waren weder seine Frau Sabine noch seine Tochter Sofie von diesem Ereignis sonderlich schockiert. Beide hatten das Opfer inbrünstig gehasst. Tochter Sofie, die, wie sich herausstellte, vom hauseigenen Gärtner Max, einem wahrscheinlich unehelichen Sohn ihres Vaters, schwanger war. Und Ehefrau Sabine, weil ihr Mann sich ständig an anderen Frauen zu schaffen machte.