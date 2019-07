Moerser Wohltätigkeitsverbände : Service-Clubs mit neuen Spitzen

Moers Lions, Rotarier, Inner Wheel: Turnusgemäß gab es Wechsel im Präsidenten-Amt.

Der neue Präsident der Moerser Rotarier heißt Albrecht Borner. Der promovierte Ingenieur hat die Nachfolge von Pfarrer Torsten Maes angetreten. Altpräsident Josef Weitz, der verhindert war, lobte in seiner von Annerose Schmitz vorgetragenen Rede Maes, der sein Amt trotz großer persönlicher und beruflicher Belastungen engagiert ausgeübt habe. So habe der Rotary-Club Moers gemeinsam mit dem Tochterclub Kamp-Lintfort mit über 16.000 Euro ein Rekordergebnis beim Verkauf des Adventskalenders erzielt. Das Geld floss unter anderem ans Moerser Frauenhaus und die Obdachlosenarbeit der Moerser Caritas. Der neue Präsident Borner will die soziale Arbeit des Clubs fortsetzen. So möchte er gemeinsam mit benachbarten Clubs ein Bildungsprojekt im Nordosten Indiens unterstützen. Weiter vertieft werden soll die langjährige Partnerschaft mit dem niederländischen Club Eindhoven-Noord. So sind noch für dieses Jahr eine gemeinsame Fahrt zur Rembrandt-Ausstellung nach Den Haag und eine Radtour am Niederrhein geplant. Zudem hat Borner den Aachener Dompropst für eine Führung durch den Kaiserdom im September gewinnen können.