Feiern in Repelen : 30 Jahre, drei Tage, ein Fest

Musik, Tanz und viele nette Leute: Ein ganzes Wochenende lang haben die Repelener sich und ihren Stadtteil auf dem Platz vor der Dorfkirche gefeiert. Foto: Christoph Reichwein (crei)

MOERS-Repelen Das Dorffest in Repelen hat Tradition. Am Wochenende feierten hunderte Bewohner und Besucher des Stadtteils auf dem Platz vor der evangelischen Kirche.

30 Jahre wurde es in diesem Jahr alt, das sommerliche Dorffest in Repelen. Bei strahlendem Sommerwetter feierten hunderte Bewohner und Besucher des Stadtteils von Freitag bis Sonntag auf dem Platz vor der evangelischen Dorfkirche.

Am Freitag um 19 Uhr ging es los. Da eröffnete der in der St.-Ida-Gemeinde in Eick-West beheimatete Chor „Gospel Invitation“ unter der Leitung von Oliver Trefzer das Fest im voll besetzten Inneren der Dorfkirche mit einer Mischung aus modernenen Gospels und eigenen Musikstücken.

Info Verein will Wir-Gefühl stärken Organisation Das diesjährige

30. Repelener Dorffest wurde – wie alle vorherigen auch –

wieder vom örtlichen Bürgerverein „Repelen aktiv“ veranstaltet. Der Verein hat sich die Stärkung des Wir-Gefühls auf die Fahnen geschrieben.

Erlös Mit den dabei gemachten Einnahmen unterstützt der Verein diverse soziale, sportliche und kulturelle Aktivitäten in dem Moerser Stadtteil.

Gut eine Stunde später folgte dann die offizielle Festeröffnung durch die erste Vorsitzende des örtlichen Bürgervereins „Repelen aktiv“ Traute Olyschläger-Ohlig als Veranstalter und den Moerser Bürgermeister Christoph Fleischhauer. „Das Fest wird in diesem Jahr 30 Jahre alt, ist aber wie die Aktiven selber so jung wie eh und je“, lobte der Verwaltungschef und sprach allen an der Planung und Durchführung Beteiligten seinen besonderen Dank aus. Anschließend gab Fleischhauer die Bühne für die erst im vergangenen Jahr regional entstandene vierköpfige Revivalband „Abbakustik“ frei, die den Rest des Abends mit Welthits der berühmten schwedischen Popformation „ABBA“ gestaltete.

Der Samstag begann dann um 15 Uhr wieder musikalisch, diesmal mit der Band „50+“ der Moerser Musikschule, gefolgt von einer Mitmachaktion des örtlichen Tennisclubs „Schwarz-Gold“, einem Showtanz der Moerser Behinderten-Organisation „Lebenshilfe“ und der Vorführung einer Linedance-Formation aus Neukirchen-Vluyn. Ab 19.30 Uhr hieß es dann mit der sechsköpfigen Dusiburger Coverband „Go Live“ bis in den späten Abend hinein „Let’s have a Party.

Den Auftakt des dritten Festtages am Sonntag machte wie immer um zehn Uhr ein vom Repelener Posaunenchor mitgestalteter ökumenischer Gottesdienst in der evangelischen Dorfkirche, diesmal allerdings mit einem zusätzlichen besonderen Ereignis, nämlich der feierlichen Verabschiedung des langjährigen Repelener Gemeindepfarrers Uwe-Jens Bratkus-Fünderich, der in diesem Jahr in den Ruhehstand geht.