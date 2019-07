Stadtradeln immer beliebter in Moers : Moers peilt die 300.000er-Marke an

Moers Die Stadt ehrte jetzt die besten Teams beim diesjährigen Stadtradeln.

Insgesamt haben an der gesamten Aktion 1.932 Frauen, Männern, Jugendliche und Kinder teilgenommen. Auch das ist ein neuer Rekord. Die Sponsoren Zweirad Schwenzer, Sparkasse am Niederrhein (sie stellte auch das erfolgreichste Team in der Wertung), Knappschaft, Enni, Grafschafter Museum, Tee Gschwendner und Atlantic-Kinocenter stellten für die fleißigen Radfahrer diverse Preise zur Verfügung gestellt. Und ein neues Ziel ist bereits formuliert: 2020 will Moers vom 9. bis 29. Mai die 300.000-Kilometer-Marke knacken.