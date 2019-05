Ehrenamtliche in Moers : Krisenhelfer lernen sich kennen

Ehrenamtliche in Moers

Moers Pfarrerin Barbara Weyand gründete den Notfallstammtisch in Meerbeck.

„Wir sehen einander nur in schlimmen Situationen, bei Unfällen, plötzlichen Todesfällen, Katastrophen und so weiter. Das wollten wir einfach einmal ändern.“ Pfarrerin Barbara Weyand ist im Team der ehrenamtlichen Notfallseelsorgenden tätig. Sie öffnet jeden Monat das Evangelische Gemeindehaus in Meerbeck für die Mitseelsorgenden. Jede und jeder bringt etwas zum Essen mit und ein geselliger Abend beginnt – ein Notfalltelefon ist allerdings immer mit dabei. „Es ist schön, sich auch privat kennenzulernen und es schafft zusätzliches Vertrauen im Team. Beim nächsten Einsatz ist das ein viel besseres Gefühl. Und bei den Abenden hat sich mir bestätigt: Tolle Leute sind im Einsatz.“