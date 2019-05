Projekt in Moers : Taubenhaus weiter ohne Betreiber

Projekt in Moers

Moers Seit Januar steht fest: Die Trägerin der Einrichtung, die Fachwerk Kreis Wesel gGmbH, ist „raus“. Die Stadt hat nach einem neuen Betreiber gesucht, sieht sich aber nicht in der Verantwortung. Eine Leserin macht sich nun Sorgen um die zurückgebliebenen Tiere.

Tauben, die sich unkontrolliert vermehren, für viel Dreck sorgen und hinter jedem Imbiss-Stand nach Nahrung picken: Moers hatte dieses typische Stadt-Problem in den vergangenen Jahren gut im Griff, was wohl auch an einem besonderen Projekt gelegen hat. Im Taubenhaus unweit des Bahnhofs haben Langzeitarbeitslose bis Ende vergangenen Jahres als Ein-Euro-Jobber die Vögel betreut, sie mit Futter versorgt und gelegte Eier eingesammelt, damit sie nicht ausgebrütet werden. Auf diese Weise konnten die Arbeitslosen einer geregelten Tätigkeit nachgehen. Die Stadt profitierte von der Anti-Taubenplagen-Strategie.