Diskussionen in Moers : CDU: Wann wird das Grillen im Freizeitpark kontrolliert?

Diskussionen in Moers

Moers Nach den Erfahrungen unter anderem zum Grillen im Freizeitpark und Parkverstößen am Osterwochenende will die CDU-Fraktion nun vom zuständigen Beigeordneten wissen, wie und wann die beschlossene Satzung zum Grillen kontrolliert wird.

„Es gibt ein generelles Grillverbot und in den Monaten Mai bis September sind bestimmte Flächen freigegeben. Insofern war und ist unsere Erwartung, dass Verbote in Moers auch überprüft werden. Dies ist offensichtlich nicht ausreichend geschehen“, klagt der CDU-Fraktionsvorsitzende Ingo Brohl.

Es sei genug. Dem Moerser Bürger würden durch die Entsorgung des Mülls Mehrkosten auferlegt. Weit über 5000 Liter Müllvolumen an einem einzigen sonnigen Wochenende, ohne dass aufgestellte Regeln umgesetzt und kontrolliert werden, seien zuviel. Zudem massive Parkverstöße.

„Es ist nicht nachzuvollziehen, dass bei der hohen Anzahl an Behindertenparkplätzen sofort bei unberechtigtem Parken abgeschleppt wird, aber bei wirklich gefährlichem oder umweltschädlichem Parken an der Venloer und Krefelder Straße dies nicht erfolgt.“

Deshalb will die CDU-Fraktion nun in einem Antrag von der Verwaltung wissen, wie überhaupt an den vergangenen Wochenenden kontrolliert wurde und welche Maßnahmen ergriffen wurden, die vom Rat der Stadt Moers beschlossene Satzung umzusetzen.