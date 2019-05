Baerler Busch in Duisburg : Umweltsünder entsorgen Kühlschränke neben der A42

Duisburg Kurz nach Ostern hat ein Spaziergänger an der A42 bei Moers und Duisburg mehrere illegal entsorgte Kühlschränke entdeckt. Die Kompressoren waren überall ausgebaut. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Bereits am Dienstag nach Ostern hat ein Spaziergänger laut Polizei in den frühen Abendstunden an der Verbandsstraße in Höhe der dortigen Autobahnüberführung der A42 mehrere weggeworfenen Kühl- und Gefrierschränke entdeckt. Die Geräte lagen in einer dicht bewachsenen Böschung. Offensichtlich hatten dort im nördlichen Teil des Baerler Busches Unbekannte mit einem Lastwagen auf dem Standstreifen gehalten und die Gefriergeräte über die Leitplanke geworfen. An allen Geräten waren zuvor die Kompressoren ausgebaut worden. Der genaue Tatzeitpunkt ist unbekannt.