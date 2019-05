Diskussion in Moers : Theater blickt über den „Rellertand“

MOERS Im Schlosstheater-Studio diskutierten Gäste über „muslimischen Antisemitismus“.

Politik trifft Theater. „Rellertand“, so nennt sich eine neue Veranstaltungsreihe, mit der das Moerser Schlosstheater in unregelmäßigen Abständen zu kleinen, politischen Gesprächen über zurzeit brennende Themen unserer Gesellschaft einlädt. Diesmal ging es dabei um „muslimischen Antisemitismus“ und dessen Ausmaße und Ursachen. Auf Initiative der „Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Moers stellten sich dazu im Studio des Schlosstheaters der Bundesbeauftragte für jüdisches Leben in Deutschland Felix Klein und der Duisburger Pädagoge und Sozialarbeiter Burak Yilmaz zuerst gut eine Stunde lang den Fragen des neuen Dramaturgen Philipp Scholtysik und anschließend weitere 45 Minuten denen der rund 30 an diesem Abend erschienenen Besucher.