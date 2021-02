Rettungseinsatz in Moers : Feuerwehr birgt Hund aus vereistem Bergsee

Moers Ein Hund ist in Schwafheim auf das brüchige Eis des Bergsees gelaufen und ins Wasser eingebrochen. Feuerwehrleute konnten ihn dank spezieller Rettungsanzüge ans Ufer bringen.

Dramatische Rettungsaktion in Schwafheim: Die Feuerwehr hat dort einen Hund aus dem Bergsee an der Waldstraße geborgen. Das Tier war am Donnerstagmittag auf die brüchige Eisschicht gelaufen und fünf Meter vom Ufer entfernt ins Wasser eingebrochen. Passanten versuchten, mit Ästen und zusammengenknoteten Leinen das Tier zu erreichen – ohne Erfolg. Schließlich stiegen Feuerwehrleute in speziell für die Eisrettung entwickelten Anzügen – sogenannten Überlebensanzügen – ins eiskalte Wasser und brachten das Tier ans Ufer. Erschwert wurde die Rettung durch das sehr steil abfallende Gelände. Der gerettete Hund wurde vor Ort erstversorgt, anschließend brachte ihn die Feuerwehr mit der unter Schock stehenden, aber erleichterten Besitzerin zum Tierarzt in die Innenstadt.