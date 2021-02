Junges Schlosstheatwer Moers : Telegram-Web wird zur virtuellen Bühne

Foto: STM

Moers Das Junge Schlosstheater präsentierte die Premiere von „recently heard the most“ per Messenger-Dienst.

Und wieder geht das Schlosstheater Moers (STM) in Corona-Lockdown-Zeiten neue Wege, um bisheriges und sogar neues Publikum zu erreichen. So wurde die Premiere von „recently heard the most“ des Jungen STM am Mittwochabend zu Recht auch als „Regielabor“ bezeichnet. Denn diese fand digital erstmals über den Telegram-Messenger statt und nicht wie bisher über Streaming-Programme.

Das Telegram-Web ist ein kostenloser Online-Dienst zur Kommunikation über Smartphones, Tablets, Smartwatches und PCs. Deren Nutzer können unter anderem Text- und Sprachnachrichten, Fotos, Videos und Dokumente miteinander austauschen. Dortige Chats werden zuweilen aber auch missbräuchlich genutzt, so dass der Dienst von Telegram in der Fachwelt nicht unumstritten ist und derzeit vom Bundeskartellamt auf Verbraucherrechtsverstöße untersucht wird.

Das Junge STM hat diese Plattform mit seinem „Regielabor“ nun aber zur virtuellen Bühne gemacht und tritt mit dem Publikum in einen teils interaktiven Dialog, und zwar sowohl vor dem Schauspiel, als auch währenddessen. 55 Teilnehmer insgesamt wohnten der spannenden und durchaus anspruchsvollen, zuweilen aber auch herausfordernden Digital-Inszenierung am Mittwoch bei. Vier Bilder, dreizehn Videos, sechs Audiodaten, elf Sprachnachrichten und einen Link galt es vom Publikum innerhalb des 50 Minuten-Spiels zu bewältigen. Da war es mit „zurücklehnen und lesen, gucken und hören“, wie es den Usern zu Beginn der Vorstellung angeboten wurde, schnell vorbei.

Doch worum geht es in dem Stück? „Musik ist ein ständiger Begleiter im Alltag. Die Busfahrt wird mit Kopfhörern plötzlich ertragbar und der Sommerabend wird erst durch dieses eine Lied perfekt. Der Soundtrack für jede Situation, verbunden mit vielen Erinnerungen. So stellt man sich im Laufe der Zeit, Lied für Lied, seine persönliche, sich immer verändernde Playlist zusammen“, beschreibt der Regisseur Kilian Seeger sein Projekt. Er und das Ensemble haben in Übrigen auch den Stücktext geschrieben.

Das Thema ist also Musik, ihre Kunst, ihre Klischees und Wirkungen sowie das Rezeptionsverhalten von Menschen beim Hören ihrer Lieblingslieder. Dazu werden die Teilnehmer vorab gebeten, einen anonymisierten Fragebogen auszufüllen und dem STM-Team zur Verfügung zu stellen. Dazu kommen im Laufe der digitalen Aufführung weitere sogenannte geschlossene Fragen auf die Teilnehmer zu, die in Echtzeit zu beantworten sind und unmittelbar darauf veröffentlicht werden, wie beispielsweise „Nur Asis hören Rap?“ oder „Jeder kennt dieses Lied?“ (gemeint ist Madonnas „Vogue“) oder „Rock und Metal ist doch das Gleiche!“. Auch die fünf mitwirkenden Akteure – Mathilda Biefang (in der Rolle der Maja), Sven Hamacher (Slavik), Katrin Janssen (Kristin), Juli Weber (Jona) und Fernando Escudero (Frédéric) – beantworten diese und andere Fragen in der Inszenierung und erzählen persönliche Begegnungen und Berührungen mit Musik, ob allein zu Hause oder auf Konzerten.

So sagt Jona: „Auf Konzerten ist man mit lauter Menschen in einem Raum mit denen man was teilt. Es gibt einen kleinsten gemeinsamen Nenner. Es sind alle da, um gemeinsam Musik zu hören und eine gute Zeit zu haben.“ Darauf erwidert Slavik: „Ja (…) Konzerte sind geil, Corona ist scheiße.“

Dramaturgisch besteht das Stück aus sieben Szenen, ausgehend von den Porträts der Mitwirkenden, gemeinsamen Zoom-Videokonferenzen, kurzen Erzählungen in Form von Hörsequenzen, mehreren Musiktiteln bis zu einem großen wortreichen Feuerwerk-Finale, bei dem Legenden der Musikgeschichte – oder solche, die es noch werden wollen – wie aus einer Torte steigend verbildlicht die Bühne betreten, ob Lady Gaga, Madonna, Harry Styls oder Elvis.