Nach Gerichtsurteilen : Maskenpflicht in der Moerser Fußgängerzone ausgesetzt

Die Steinstraße in Moers. An sofort herrscht hier und in anderen Bereichen der Fußgängerzone keine Maskenpflicht mehr. Foto: Josef Pogorzalek

Moers Hintergrund der Entscheidung bilden Urteile des Verwaltungsgerichts Aachen und der Oberverwaltungsgerichts Münster. Die Maskenpflicht auf dem Wochenmarkt sowie in geschlossenen Räumen gilt aber weiter.

(RP) Die Stadt Moers hat am Freitag die Pflicht zum Tragen einer Maske im Freien in der Innenstadt mit sofortiger Wirkung ausgesetzt. Die Maskenpflicht auf Wochenmärkten sowie für geschlossene Räume wie Supermärkte, Busse und Bahnen, Arztpraxen, Kirchen, Moscheen sowie das Rathaus gilt aber nach wie vor. Dort müssen medizinische Masken (OP-Masken oder Standards FFP2 und KN95) getragen werden.

Den Hintergrund für die Entscheidung bilden zwei aktuelle Gerichtsurteile. Vor dem Verwaltungsgericht Aachen hatte ein Eilantrag gegen die generelle Maskenpflicht in einer Innenstadt Erfolg. Voraussetzung für den Erlass einer Allgemeinverfügung mit dieser Regelung ist das wahrscheinliche Zusammentreffen einer so großen Anzahl von Menschen, dass der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Aufgrund der aktuellen Situation auch in der Moerser Innenstadt wird daher die bisher geltende Maskenpflicht dort aufgehoben. Nach Beendigung des Lockdowns und dem damit verbundenen Anstieg der Besucherzahlen in den Innenstädten werde die Situation neu beurteilt.