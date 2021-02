Feuerwehr-Einsatz in Moers : Auto brennt komplett aus

Vollkommen ausgebrannt ist der Renault Espace. Die Ursache ist unklar. Foto: Josef Pogorzalek

Moers Feuerwehreinsatz auf einem Innenhof an der Unterwallstraße: Am Mittwoch Vormittag war dort ein Renault Espace in Brand geraten. Warum, das ist unklar. Erst Minuten vor dem Brand sei der Van, der als Firmenfahrzeug genutzt wurde, auf dem Hof abgestellt worden, hieß es.

Ein Löschzug der Hauptwache Moers sorgte dafür, dass die Flammen nicht auf benachbarte Garagen übergriffen. Währenddessen sperrte die Polizei die Unterwallstraße für den Verkehr; Busse und Autofahrer mussten warten. Gegen Zwölf Uhr war der rund einstündige Einsatz beendet.

Foto: pogo

(pogo)