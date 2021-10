Quartier-Service in Moers : Die gelben Engel von Meerbeck

Moers Heiko Rasch und Michael Georgikos sind mit Lastenrädern unterwegs und sammeln weggeworfenen Müll auf. Der SCI hat den Quartier-Service ins Leben gerufen.

Sie sind täglich mindestens vier Stunden unterwegs, bei Wind und Wetter, und machen ihre Stadtteile ein Stückchen schöner und lebenswerter. Heiko Rasch und Michael Georgikos fahren mit Lastenrädern durch Meerbeck und Hochstraß, sammeln achtlos weggeworfenen Müll auf und halten so die Straßen und Plätze in Ordnung. „Wir wollen unseren Teil dazu beitragen, dass das Image von Meerbeck und Hochstraß aufgewertet wird“, sagt Rasch, der seit Juni ehrenamtlich als „gelber Engel“ für Sauberkeit sorgt und seit September dabei von Georgikos unterstützt wird.

Der SCI Moers hat die Initiative ins Leben gerufen. Die beiden auffälligen Lastenräder wurden über den Verfügungsfonds des Stadtteilbüros Neu-Meerbeck finanziert. „Der Stadtteil Meerbeck liegt uns sehr am Herzen, ist er doch der Gründungsort unseres Sozialverbands vor mehr als 40 Jahren“, erläutert der SCI-Geschäftsführer Karl-Heinz Theußen, der selbst in Meerbeck aufgewachsen ist.

Der SCI Moers engagiert sich seit Jahren in Meerbeck. So ist er unter anderem Initiator des Stadtentwicklungsprojektes Neu-Meerbeck und mit verschiedenen Einrichtungen in Meerbeck vertreten, wie etwa dem Jugendsozialzentrum Barbaraschule. In diesem Jahr kam nun also das Dreck-weg-Projekt Quartier-Service hinzu, das eng mit Enni Stadt & Service abgestimmt ist. Rasch und Georgikos stehen mit Dennis Zierdt von Enni in regelmäßigem Kontakt.