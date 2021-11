Müllsammelaktion in Moerser Stadtteilen : Großputz in Meerbeck und Hochstraß

Adem Türköz (Mitte) und seine Söhne Yusuf (links) und Ethem (rechts) säuberten die Straßen in der Nachbarschaft. Foto: Rüdiger Bechhaus

Moers Das Stadtteilbüro und die Enni hatten bereits zum vierten Mal zur großen Müllsammelaktion aufgerufen. Rund 60 freiwillige Helferinnen und Helfer sorgten für saubere Straßen.

Knapp 60 freiwillige Helfer beteiligten sich am Freitag an einer großen, vom Meerbecker Stadtteilbüro in Kooperation mit den Enni Stadt & Service-Betrieben durchgeführten Müllsammelaktion in den beiden Moerser Stadtteilen Meerbeck und Hochstraß. „Wir machen das jetzt schon zum vierten Mal“, erklärte der Meerbecker Stadtteil-Manager Jens Franken. „Bisher immer zweimal im Jahr im Frühjahr und Herbst. In diesem Jahr musste der Frühjahrsputz jedoch leider wegen Corona ausfallen. Deswegen freuen wir uns sehr, dass wieder so viele mitmachen.“

Unter den diesjährigen Stadtteilreinigern waren in diesem Fall auch Kinder der städtischen Kindertagesstätte in der Barbarastraße und 24 Schülerinnen und Schülerinnen der Justus-von-Liebig-Schule. Alle übrigen hatten sich vorher per E-Mail im Stadtteilbüro angemeldet und ihre gewünschte Reinigungsstrecke angegeben. So wollten zum Beispiel Adem Türköz und seine beiden fünf- und achtjährigen Söhne Ethem und Yusuf gerne die Gegend um ihr Zuhause in der Weserstraße säubern und bekamen dafür im Stadtteilbüro neben zwei blauen Müllsäcken jeder einen langstieligen Greiferstab und ein Paar Arbeitshandschuhe zur Verfügung gestellt. Die Idee zu der Teilnahme hatte Yusuf aus der Schule mitgebracht und war damit in seiner Familie sofort auf Zustimmung gestoßen und konnte sogar noch drei weitere Freunde zum Mitmachen bewegen. „Meerbeck ist eigentlich ziemlich sauber, fand Vater Türköz: „Vor allem seit diese beiden Männer mit ihren Müllsammelfahrrädern hier regelmäßig unterwegs sind.“ Bei den beiden handelt es sich um Heiko Rasch und Georgikos Michael. Sie kümmern sich schon seit einigen Monaten vor allem um die Sauberkeit der örtlichen Grünanlagen und Kinderspielplätze und waren natürlich an diesem Freitag auch mit von der Partie. „Im letzten Jahr sind rund 50 Müllsäcke voll geworden. Damit rechnen wir auch diesmal wieder“ berichtete die für die Aktion zuständige Mitarbeiterin des Statteilbüros Constanze Wesely. „Allein der Kindergarten hat schon zwei Säcke gesammelt, und die Schule acht.“