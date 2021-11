„Europaaktive Zivilgesellschaft“ : Land zeichnet SCI Moers aus

Moers Minister würdigen insbesonderen den Einsatz in der Gedenkstätte Sant Anna di Stazzema, Ort eines SS-Massenmords im Jahr 1944. Seit 13 Jahren organisiert der SCI dort einen Jugendaustausch.

Für sein internationales Engagement ist der SCI Moers von der Landesregierung als „Europaaktive Zivilgesellschaft“ ausgezeichnet. Kommunalministerin Ina Scharrenbach und Europaminister Stephan Holthoff-Pförtner nahmen die Auszeichnung in Düsseldorf vor. Die internationalen Workcamps des SCI und Ferienbetreuungen in den Grundschulen, standen für die Landesregierung genauso im Blick wie die Zusammenarbeit mit der Gedenkstätte in Sant Anna di Stazzema in Italien.