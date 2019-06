Stadtplanung in Moers : „Handlungskonzept Wohnen“ für Moers

Moers Analyse soll Grundlage für künftige Planungen liefern. Quartierforum und Bund deutscher Baumeister fordern Strategie zur Behebung des Mangels an preiswerten Wohnungen.

Rund 2400 günstige Wohnungen fehlen in Moers, hat die Hans-Böckler-Stiftung ermittelt. Im Vergleich mit vielen anderen Städten schneidet die Grafenstadt damit sehr gut ab. Aber das ist kein Grund, die Hände in den Schoß zu legen, schon gar nicht im Jahr vor der Kommunalwahl. So will die Moerser Politik jetzt ein „Handlungskonzept Wohnen“ auf den Weg bringen, wie es viele andere Städte schon haben. Es wird zunächst im Rahmen des Integrierten Handlungskonzepts für Meerbeck entwickelt, dann für das ganze Stadtgebiet.

Mehr strategisches Denken in Sachen Wohnraumentwicklung haben auch das Quartierforum Innenstadt – ein Kreis engagierter Moerser – und die Bezirksgruppe des Bunds Deutscher Baumeister (BDB) bei der Moerser Politik und Verwaltung angemahnt. In einem Bürgerantrag fordern sie ein Konzept zur Wohnraumentwicklung und eine Moerser „Wohnungsbauoffensive“. Dass Politik und Verwaltung jetzt aktiv werden, rechnen sich die Antragsteller als Verdienst an. „Unser Antrag war eine Initialzündung“, sagt Claudia Dintinger vom BDB. Quartierforum und BDB haben vor allem den Mangel an „bezahlbarem Wohnraum“ im Blick. „Im Innenstadtbereich gibt es aktuell so gut wie keine Sozialwohnungen“, heißt es in einem gemeinsamen Positionspapier. Diese seien aber dringend notwendig. „Dabei muss die Stadt dem demografischen Wandel und den Bedürfnissen von Familien gerecht werden. Es bedarf zunehmend auch studentischer Wohnungen und es fehlt an Kleinraumwohnungen und gemeinschaftlichen Wohn- und Trägerformen.“