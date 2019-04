Soziales In Moers : Ex-Bergmann kümmert sich im Hospiz

MOERS Der Moerser Michael Maaß ist ehrenamtlich im „Ambulanten Hospizdienst Bethanien“ engagiert und kümmert sich um Bewohner.

Michael Maaß gehört in den 35-köpfigen Kreis des Ambulanten Hospizdiensts Bethanien. „Wir sind im Moerser Umfeld tätig, besuchen Seniorenheime, Privathaushalte und in Akutfällen die Stationen vom Krankenhaus Bethanien“, erklärt Hospizkoordinatorin Tanja Meissner. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Petra Papen koordiniert sie den ehrenamtlichen Dienst für Menschen in der letzten Lebensphase, wenn die Diagnose „austherapiert“ lautet, beispielsweise bei Tumorerkrankungen, oder anderen lebensverkürzenden Erkrankungen.

Maaß (60) ist Bergmann, der auf den Zechen Rossenray und Friedrich-Heinrich seit der Jugend als Elektriker gearbeitet hat. Früh erlebte er in der Familie den Verlust des Bruders, dann der Mutter. Sein Vater Werner, ebenfalls Bergmann, lebte vier Jahre lang im Seniorenstift Bethanien. „Ich war jeden Tag bei ihm. Als Rentner hatte ich Zeit“, erinnert sich Maaß an die intensiven Besuche. „Ich wurde als Bezugsperson sein Ein und Alles. Wir hatten mit zwei anderen Bewohnern Freundschaft geschlossen“, sagt der 60-Jährige. Als sich dann ihr Tod ankündigte, war es sein Vater, der mit ihm an die jeweiligen Sterbebetten trat, Hände streichelte und einfach in den letzten Stunden da war, die Freunde nicht alleine ließ.