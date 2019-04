Kultur in Moers : Moerserin bekommt „ihr Konzert“

Birgitta Meier (hinten links) mit den Pianisten Florian Besten und Wagner Prado sowie der Fagottistin Kerstin Raulfs-Bollhöfer. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Moers Die Musikschule hält Wort: Birgitta Meier, die im vergangenen Jahr eine Konzert-Reihe besucht hatte, darf nun ein eigenes Programm zusammenstellen. Zu hören ist das Ergebnis am 25. Mai.

Dass die Musikschule an der Filder Straße für musikalische Vielfalt in Unterricht und bei Veranstaltungen steht, ist seit Jahrzehnten bekannt. Aber das was sich die Schule jetzt für den 25. Mai ersonnen hat, ist ein Novum für die städtische Einrichtung: Erstmals darf ein Konzertgast tatsächlich ein auf seine Interessen zugeschnittenes Konzert mit Hilfe der Musikschule organisieren .

„Wir hatten im vergangenen Jubiläumsjahr eine besondere Mottowoche mit fünf Konzerten und außermusikalischen Themen – ,Rund um die 5’, ,Für Familienbande’, ,Weltenbummler’, ,Für Naturliebhaber’ und ,Zur Nacht’“, erläuterte am Montag die stellvertretende Musikschulleiterin Ulrike Schweinfurth. „Da haben wir in Aussicht gestellt, dass diejenigen, die alle fünf Veranstaltungen besuchen, einen Preis erhalten.“ Diejenige, die tatsächlich alle fünf Veranstaltungen besuchte, war Birgitta Meier, früher selbst Klavier- und Querflöten-Schülerin an der Musikschule. „Ich gehe seit September 2015 zu den Konzerten, wollte damals eigentlich nur meiner Tochter, die im Irland-Auslandssemester war, den Platz ,warmhalten’“, freute sich die 55-jährige, dass daraus nun so etwas herauskommt.

Info Plätze für 199 Zuhörer im Saal Das Konzert findet am Samstag, 25. Mai, 19 Uhr, im Saal der Musikschule an der Filder Straße 126 statt. Sollten weit mehr als 199 Menschen kommen, für die es Plätze gibt, „werden wir das wohl auf Leinwand nach draußen übertragen“, so Ulrike Schweinfurth.

Prompt wurde Birgitta Meier zum Abschlusskonzert eingeladen, und sie erfuhr, dass sie ein Konzert zu ihren Bedingungen gestalten darf. „Alles war dabei offen. Sie durfte entscheiden, wo es stattfindet, ob in ihrem Wohnzimmer oder im Haus, für wen – allein, für die Familie, die Öffentlichkeit –, und was gespielt werden soll.“ Das hätte dann auch Pop oder Metal sein können.

Gemeinsam ging man dann zunächst mal auf die Suche nach einem passenden Arbeitstitel, der mit „Mein Konzert“ schnell gefunden war. Dass das Ganze im Konzertsaal der Musikschule stattfinden sollte, stand für die Moerserin auch schnell fest. „Dafür ist mein Wohnzimmer zu klein“, scherzte sie. Alle Freunde und Verwandte hat sie via Handzettel „angespitzt“. Zudem soll das Knzert für alle Musik-Interessenten offen zugänglich sein.