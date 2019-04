Soziales in Moers : Neue Leitung für das „Haus für Jung und Alt“

Moers Neue Gesichter an der Meerbecker Blücherstraße: Mit Beginn des Jahres hat Daniela Kühl die Leitung des „Hauses für Jung und Alt“ der Grafschafter Diakonie, dem Diakonischen Werk im Kirchenkreis Moers, übernommen.

Die 41-Jährige bringt Erfahrung mit in das Pflegeheim im Moerser Bergarbeiterstadtteil. Sechs Jahre lang fungierte sie als Leitung einer Pflegeeinrichtung in Düsseldorf. Zuvor war sie als Betriebswirtin im Hotel- und Gaststättengewerbe tätig. Dass beide Bereiche sich gegenseitig befruchten, davon ist die neue Leiterin überzeugt. „Das in der Hotellerie verinnerlichte Selbstverständnis, Dienstleister zu sein, kann auch in einem Pflegeheim von Bedeutung sein.“