Kaiserwiese in Moers : Scherpenberg lädt zum 9. Wappenfest

Das Quartett Abbakustik spielt beim Wappenfest. Foto: Band

Moers-Scherpenberg Bereits zum neunten Mal laden die Scherpenberg Aktiven zum Wappenfest und Siedlerfest Niederrhein ein.

Unter der Schirmherrschaft von Enni-Vorstand Hans-Gerd Rötters und mit Unterstützung der Moers Marketing GmbH, den Zajuntz-Imbissbetrieben sowie von Enni und der Sparkasse am Niederrhein, treffen sich in Zusammenarbeit mit der Siedlergemeinschaft Niederrhein wird am 25. und 26. Mai ab 11 Uhr bei freiem Eintritt auf der Kaiserwiese gefeiert.

Neben Info- und Verkaufsständen von ortsansässigen Institutionen, Vereinen, Geschäften und Handwerkern soll es auch in diesem Jahr auch ein Unterhaltungsprogramm an beiden Fest-Tagen geben. Am Samstag bietet die Polizei Moers eine Fahrradcodierung an, am Sonntag macht die Enni-Sommertour halt auf dem Wappenfest. Auch das Spielmobil der Stadt kommt vorbei.

Die Abba-Coverband „Abbakustik“ eröffnet am Samstag das Abenprogramm, anschließend wollen die „Coverkings“ mit einem Partymix aus Rock, Pop und aktuellen Titeln für Stimmung sorgen. Der Wappenfest-Sonntag startet mit dem Gospel-„Heartchor“, gefolgt vom Showtanz dieser Gruppen aus Andrea Heddings Tanzmobil: den Lindengirls, der Gummibärenbande, den Smileys und den Flitzekids. Zum Tanztee wir das sonntägliche Programm abgeschlossen von „Abbakustik“.