Schützen in Moers-Vinn : Frauen dürfen auf Königsvogel schießen

Schützen in Moers-Vinn

Moers-Vinn Das Regelwerk des Vereins wurde dafür geändert.

Das klassische Königsschießen des Schützenverein Vinn findet alle zwei Jahre statt. Nach zwei Jahren als König erwartet erwartet Erhardt Klinger nun seine Nachfolge. Am 1.Mai wird am Schützenhaus an der Vinner Straße um 11 Uhr der neue König ausgeschossen.