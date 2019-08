Lesung im Moerser Schlosspark : Buchtipps aus dem Rosarium kommen gut an

Moers Kann man mit dem eigenen Garten die Welt retten? Buchhändlerin Kathrin Olzog hat unter anderem ein Werk vorgestellt, das sich um dieses Thema dreht.

Olzog schwärmt bei ihrer Buchvorstellung am Samstagvormittag, die sie mit Jutta Gerwers-Hagedorn vom Arbeitskreis Schlosspark des Grafschafter Museums- und Geschichtsvereins organisiert hat, von dieser Lektüreerfahrung. Am Ende wird das Buch vergriffen sein – die Gäste im Rosarium, die dann noch ein Exemplar erstehen wollen, werden es vorbestellen und später in der Barbara-Buchhandlung abholen. Doch noch sitzen die rund 20 Zuhörer um den Springbrunnen herum und lauschen den Schilderungen Olzogs über die Journalistin Bailey, die nur deshalb auf die schleimigen Tiere aufmerksam wurde, weil sie durch einen schweren Virusinfekt an das Sofa gefesselt war. Alles fing damit an, dass sie ein Hornveilchen geschenkt bekam, auf dem eine Schnecke saß. „Die hat sie wochenlang beobachtet und dann recherchiert, was das Tier eigentlich so kann“, sagt Olzog.