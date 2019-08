Konzert in Moers : Rockmusik verbindet junge Menschen aus vier Ländern

Moers Im Moerser Bollwerk fand das erste von insgesamt sechs Konzerten des Festivals „Eurorock“ statt. Vier Bands leben und musizieren eine Woche lang gemeinsam.

Die jungen Leute aus vier Bands waren am Samstagmorgen erstmals im Meidericher Jugendkulturzentrum „Parkhaus“ zusammengekommen, wo sie eine Woche lang zusammen leben und Musik machen werden. Das erste von insgesamt sechs Konzerten fand in der Kneipe des Moerser Bollwerks statt. Peter Bursch war die Begeisterung anzumerken: „Bereits heute Morgen sind in den neuen Formationen die ersten Songs entstanden, die am gleichen Abend dem Publikum vorgestellt werden können. Mit riesigem Elan und tausend Ideen haben sie losgelegt.“ Aber zunächst startete die erste Band, die aus Calais in Nordfrankreich angereist war. Der Name RI333N erinnert an das französische Wort „rien“ (nichts) und passte zum düsteren Grunge-Stil, der mit lauten Bässen und harten Rhythmen die Kneipe vom ersten Akkord an zum Beben brachte.