Einzelhandel in Moers : Buchhändlerin mit Kopf und Herz

Sie hat sich der Literatur verschrieben – Kathrin Olzog ist mit Kopf und Herz Buchhändlerin. Vor sechs Jahren wagte sie den Schritt in die Selbstständigkeit und eröffnete spontan an der Burgstraße 3 die Barbara-Buchhandlung. „Es war eine gute, eine vortreffliche Entscheidung“, sagt die 43-Jährige heute. Und sie sollte recht behalten.

Das kleine Geschäft in zentraler Lage der Innenstadt nämlich erfährt große Anerkennung, ist gefragt. Allein elf Moerser Schulen mit 24 Klassen und nahezu 700 Schüler und Schülerinnen informierten sich dort am „Welttag des Buches“ über die gesamte Palette des literarischen Angebots. „Das lebhafte Interesse der jugendlichen Besucher am Buch und an der Vielfalt des Angebots hat meine Wünsche und meine Belange bestätigt“, sagt Olzog und freut sich. Die Jugend samt ihrer Lesekultur liegt der passionierten Buchhändlerin ohnehin besonders am Herzen.