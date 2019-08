Konzert in Moers : Große Gefühle in kleiner Besetzung

Die Siner-Songwriter Nic November und Dalia Häßicke gestalteten das dritte „Terrassenkonzert“ im Bollwerk. Wegen schlechten Wetters musste es in der Kneipe stattfinden, das tat der Musik aber keinen Abbruch.

Das hatten wohl auch zahlreiche andere Besucher gedacht, denn die Kneipe war schon eine ganze Weile vor dem Konzertbeginn um 20.30 Uhr mehr als gut besetzt. In diesem Fall hatten sich mit Dalia Häßicke aus Münster und dem Essener Nic November in der Tat zwei sehr hörenswerte junge Singer/Songwriter angesagt, die sich im Verlauf des Abends jeweils nach drei Songs immer wieder gegenseitig abwechselten. Nic November fing an. Der 27-jährige Betiebswirtschaftsstudent ist schon viele Jahre lang Frontman der Post-Hard-Core-Band „Avalanche“ und erst seit 2014 zusätzlich auch als Solo-Künstler mit „gefühlvollen Melodien und nachdenklichen Texten“ in Clubs, Kneipen und auf Open-Air-Veranstaltungen unterwegs. Dabei präsentiert er neben selbst geschriebenen, hauptsächlich englischsprachigen Songs zwischendurch auch Coverversionen bekannter Hits, wie zum Beispiel „Girls just want to have Fun“ von Cyndi Lauper. Seine eigenen Songs, so erklärte er am Freitag, wüden sich eher „nachdenklich melancholisch“ mit den Themen „Liebe und Herzschmerz“ beschäftigen, zu denen er sich hin und wieder auch Textanregungen aus dem Internet hole.