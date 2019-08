Ausbildungsstart in Moers : Noch 1500 Jugendliche ohne Lehrstelle

Moers Gleichzeitig seien 1700 Ausbildungsplätze in der Region noch unbesetzt, meldet die Agentur für Arbeit Wesel. Ein Grund: Das Interesse an Ausbildungsberufen sei ungleich verteilt.

3500 Jugendliche haben am 1. August in den Kreisen Wesel und Kleve, sowie Duisburg, ihre Ausbildung begonnen. Doch auch die, die noch einen Ausbildungsplatz suchen haben aktuell noch gute Chancen, einen zu bekommen. „Rein rechnerisch steht jedem Jugendlichen ein unbesetzter Ausbildungsplatz zur Verfügung“, sagt Barbara Ossyra, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Wesel, zur aktuellen Situation beim Start des Ausbildungsjahrs. Dennoch suchten Ende Juli immer noch rund 1000 Jugendliche im Kreis Wesel und 500 im Kreis Kleve nach Ausbildungsstellen. Gleichzeitig waren bei der Agentur für Arbeit Wesel noch rund 1700 unbesetzte Ausbildungsstellen in den Kreisen Wesel und Kleve gemeldet.

Dass Bewerber und Unternehmen nicht zueinander finden, habe unter anderem mit der regionalen Verteilung der Lehrstellen zu tun. „Daneben zeigen sich jedoch auch Passungsprobleme. So gibt es Berufsfelder, in denen es für interessierte Jugendliche nicht genügend Stellen gibt“, so Ossyra weiter. Dies ist zum Beispiel in der Metallerzeugung und der Softwareentwicklung der Fall. „In der Metallerzeugung kommen etwa zwei Bewerber auf eine unbesetzte Ausbildungsstelle, in der Softwareentwicklung und Programmierung sind es im Schnitt drei Bewerber.“ Andererseits gibt es aber auch Arbeitsbereiche die für Jugendliche weit weniger interessant sind. Insbesondere der Baubereich hat wenig Bewerber. „Hier können wir aktuell jedem Bewerber rund vier unbesetzte Ausbildungsstellen anbieten“, sagt Ossyra. An der Bezahlung kann das aber nicht liegen, denn auf dem im Bauhauptgewerbe verdienen Lehrlinge bis zu 1460 Euro im Monat. In anderen Branchen bekommt man meist noch nicht mal ein Viertel davon.