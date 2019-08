Moers Als impulsgebende Kraft sei die Arbeitsgruppe unwichtiger geworden, heißt es.

Tyrakowski-Freese hat den Mitgliedern gedankt, die zum Teil die Arbeit mehr als 20 Jahre lang mitgestaltet haben: „Das Besondere war sicher die Zusammenarbeit zwischen ehrenamtlich Aktiven, Vertretern von Wohlfahrtsverbänden, Mitarbeitern der Verwaltung und Politikern“, betont er. „Als Grund für das Ende der Arbeit, da sind sich die Aktiven einig, steht die Erkenntnis, dass in Moers nunmehr viele Akteure selbständig und eigenverantwortlich an der Frage der Gestaltung des Ehrenamtes arbeiten.“ Damit, sagt Tyrakowski-Freese, sei die koordinierende und impulsgebende Funktion des Runden Tisches unwichtiger geworden.

Dennoch: In den vergangenen 20 Jahren habe der Runde Tisch viel erreicht. Unter anderem sei der Kontakt und die Kommunikation von Vereinen und Verbänden untereinander wurde durch Vernetzung intensiviert worden, heißt es; es gab jährliche Veranstaltungen wie den „Moerser Tag des Ehrenamtes“, die Stadtentwicklung wurde durch Einbindung des Themas in den „Agenda 21“-Prozess der Stadt Moers mitgestaltet und die Ehrenamtskarte eingeführt. „Wir wünschen den politischen Mandatsträgern nun, dass sie neue Impulse für die Belebung des Agenda-Prozesses in Moers finden“, so Tyrakowski-Freese.