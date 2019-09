Führungswechsel in Odenkirchen : Preckel und Schmidt hören auf

Fussball Bezirksligist Odenkirchen verliert den Vorsitzenden und den Sportlichen Leiter. Der Hauptgrund für den doppelten Rückzug ist die unterschiedliche Ausrichtung, die vor allem Matthias Preckel nicht mitgehen will.

Die Sportvereinigung Odenkirchen kommt nicht zur Ruhe. Am Donnerstag findet für die Fußball-Abteilung die jährliche Hauptversammlung mit Neuwahlen des Vorstandes statt. Nun teilte der erste Vorsitzende Matthias Preckel unserer Redaktion mit, dass er für das Amt nicht weiter zur Verfügung stehen wird und somit auf weitere drei Jahre Amtszeit verzichtet. Auch Axel Schmidt wird als Sportlicher Leiter noch in dieser Woche sein Amt niederlegen.

Elf Jahre war Preckel im Vorstand der Schwarz-Gelben, fünf davon Erster Vorsitzender. Schmidt trat erst im Januar die Nachfolge von Mathias Komor an. Der Hauptgrund für den doppelten Rückzug ist die unterschiedliche Ausrichtung, die vor allem Preckel nicht mitgehen will. „Es sollte einen im Verein geben, der die Marschrichtung vorgibt. Und das ist in den meisten Fällen der Erste Vorsitzende. Wenn einige meinen, der eingeschlagene Weg sei nicht der richtige, der möge selber das Ruder in die Hand nehmen. Ich habe alles für den Verein gegeben. Ich habe immer mit Freude mein Amt bekleidet und ich trete mit Demut auch davon zurück, so weh es mir im Herzen tut“, sagt Preckel.