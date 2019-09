Fußball-Kreisliga A : Fortuna siegt im Spitzenspiel gegen Wickrathhahn 4:1

Fußball, Kreisliga A Fortuna bleibt nach dem Sieg im Gipfeltreffen mit Wickrathhahn Tabellenerster der Kreisliga A. Hardt kanzelte Viktoria Rheydt ab und ist nun erster Verfolger der Fortunen vor den „Hahnern“.

BW Wickrathhahn - Fortuna 1:4 (1:2). Bereits nach 40 Sekunden klingelte es zum ersten Mal in Hahns Gehäuse, als ein Einwurf der Fortunen nicht konsequent aus dem Strafraum befördert wurde und Lasse Buschmann die Führung markierte. Dennis Lammerz versuchte es später dann aus rund 30 Metern – der Ball landete zum Ausgleich (28.) im Fortuna-Tor. Stanislav Kroshchenko stellte neun Minuten später die Führung für das Karaca-Team wieder her. Bis zum 3:1 für Fortuna, das erneut Buschmann (59.) erzielte, hätte eigentlich Hahn in Führung liegen müssen, vergab aber zwei Riesenmöglichkeiten. Dafür gesellte sich das Unglück in Form eines Eigentores hinzu, als Marcel Bock ins eigene Netz köpfte.