Frauenfußball : Hephata-Team ist Deutscher Meister

Frauenfußball Die Mönchengladbacher Auswahl sicherte sich im dritten Versuch erstmals den Titel der Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Die Entscheidung fiel im Neunmeterschießen gegen das Team aus Berlin.

Zweimal hatte es bereits eine bittere Finalniederlage gegeben, im dritten Anlauf jedoch glückte der erste Titelgewinn: Die Mönchengladbacher Hephata-Frauen gewannen in Duisburg die Deutsche Meisterschaft der Werkstätten für behinderte Menschen. „Den Titel zu holen, war unser großer Wunsch und auch das erklärte Ziel. Es hat sicherlich geholfen, dass die Mannschaft schon ihre Erfahrungen in Endspielen gemacht hat. So ist sie gut mit der Situation umgegangen“, sagte Sarah Splinter. Sie betreut die Mannschaft bereits seit 2010, in diesem Jahr löste sie zudem die langjährige Trainerin Sarah Weyers ab.