Oberlandesgericht : Bierglaswurf: Versicherung muss zahlen

Düsseldorf/Mönchengladbach Ein Mann sollte 80.000 Euro Schmerzensgeld und Schadenersatz zahlen, nachdem er sein Opfer schwer verletzt hatte. Doch das Geld hatte er nicht.

Der Streit um einen folgenschweren Bierglaswurf in der Gladbacher Altstadt ist beendet. Wie das Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf am Donnerstag mitteilte, muss der Haftpflichtversicherer des Mannes, der das Glas warf, für die Schäden aufkommen.

Die Tat geschah am 1. Mai 2011. In jener Nacht stritten sich mehrere junge Männer vor einem Lokal in der Altstadt. Ein damals Jugendlicher warf plötzlich ein Bierglas und traf einen Kontrahenten. Beim diesem brachen mehrere Gesichtsknochen, die Brille ging zu Bruch und Splitter drangen in ein Auge – mit bleibendem Schaden.